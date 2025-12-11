DAX24.108 -0,1%Est505.715 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -3,0%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.272 -1,7%Euro1,1700 +0,1%Öl61,40 -1,8%Gold4.219 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Oracle 871460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Berg- und Talfahrt der Novo Nordisk-Aktie setzt sich fort Berg- und Talfahrt der Novo Nordisk-Aktie setzt sich fort
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr? DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs
Bullishe Bewertungen

25 Jahre nach Allzeithoch: Warum Analysten der Allianz-Aktie neue Rekordstände zutrauen

11.12.25 10:18 Uhr
Experten optimistisch: Allianz-Aktie soll 25 Jahre alte Bestmarke knacken | finanzen.net

Für Allianz-Anleger lief das aktuelle Börsenjahr bisher erfolgreich. Doch ein Analyst sieht noch deutlich Luft nach oben für die Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
379,30 EUR -0,90 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Allianz-Aktie 2025 deutlich im Plus
• Analystenratings überwiegend positiv
• Fundamentaldaten und Risiken bieten gemischten Ausblick

Wer­bung

Rund 28 Prozent Kursplus seit Jahresstart: Die Allianz-Aktie hat sich im bisherigen Jahresverlauf 2025 gut entwickelt. Den Gesamtmarkt konnte der Versicherungskonzern sogar outperformen, der deutsche Leitindex DAX hat im gleichen Zeitraum nur rund 20,6 Prozent zulegen können.

Am Donnerstag ist auf XETRA ein weiteres leichtes Plus von 0,16 Prozent auf 379,70 Euro zu sehen.

Analyst hält neue Rekordmarken für möglich

Doch das Ende der Fahnenstange dürfte für die Allianz-Aktie damit noch nicht erreicht sein, glaubt William Hawkins, Analyst des Analysehauses Keefe Bruyette & Woods (KBW). Er stufte die Allianz-Aktie in dieser Woche auf "Outperform" hoch und verpasste ihr ein Kursziel von 420 Euro. Damit würde die bisherige Bestmarke von 400 Euro, die noch aus dem Jahr 2000 stammt, eingestellt werden.

Wer­bung

Auch andere Analysten halten Rekorde für möglich

Williams ist mit einer bullishen Einschätzung für die Allianz-Aktie nicht alleine. Die Privatbank Berenberg traut dem Anteilsschein sogar einen Sprung bis auf 431 Euro zu, Analyst Michael Huttner sieht sich in seiner Annahme eines strukturellen Wachstums in wichtigen Geschäftssegmenten bestätigt. Davon sollte auch das Dividendenwachstum profitieren.

Die DZ-Bank hat unterdessen ein Kursziel von 417 Euro für die Allianz-Aktie vergeben und verwies dabei insbesondere auf die starke operative Entwicklung im abgelaufenen Quartal: "Das von Allianz berichtete Ergebnis für das dritte Quartal 2025 ist gut und zugleich unspektakulär", so DZ-Bank-Experte Thorsten Wenzel. "Geglänzt hat im bisherigen Jahresverlauf die Schaden- und Unfallversicherung mit einem voraussichtlich nachhaltig verbesserten versicherungstechnischen Ergebnis."

Mehrere Wachstumstreiber befeuern Optimismus

Die positiven Einschätzungen stützen sich auf mehrere fundamentale Faktoren, die die Allianz in eine günstige Position bringen. Das höhere Zinsniveau verbessert die Erträge aus den umfangreichen Kapitalanlagen des Versicherers erheblich. Zudem wird das stabile Kerngeschäft durch zusätzliche Wachstumsimpulse aus ausgewählten Geschäftsbereichen ergänzt. Besonders das Schaden- und Unfallgeschäft in bestimmten Regionen, das Asset Management sowie das Geschäft in Asien werden als versteckte Wachstumstreiber identifiziert. Diese Faktoren haben bereits zu starken Quartalszahlen mit deutlich gesteigertem operativem Gewinn geführt.

Wer­bung

Risikofaktoren im Blick behalten

Trotz der überwiegend positiven Aussichten sind auch potenzielle Risiken bekannt. Zu den Belastungsfaktoren zählen insbesondere steigende Schadensfälle in Bereichen wie der Managerhaftpflicht sowie möglicherweise höhere Belastungen durch Naturkatastrophen. Experten weisen zudem darauf hin, dass der Markt erst noch Beweise für die nachhaltige Umsetzung der Wachstumsstrategie in den genannten Spezialsparten sehen möchte. Die aktuelle Bewertung wird zwar als attraktiv mit weiterem Potenzial eingestuft, jedoch könnte die Aktie nach der bereits starken Jahresperformance bei Rückschlägen oder negativen Überraschungen durchaus kursanfällig sein.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Luciavonu / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.11.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Allianz NeutralUBS AG
14.11.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen