Allianz: Erneuerungsrunde belastet

Wenngleich die Allianz kein klassischer Rückversicherer ist, gehört sie in Europa in dieser Kategorie mit zu den größten Anbietern. Die Preisrückgänge bei den jüngsten Erneuerungsrunden betrafen somit auch die Allianz – und belasteten den Aktienkurs spürbar. Wie sich die neue Wirklichkeit in den Zahlen auswirken wird, erfahren Anleger am 26. Februar.

Wenn die Allianz Ende Februar ihre Zahlen für 2025 und den Ausblick für 2026 vorlegt, dann wird es endlich wieder einmal spannend. Denn dann werden Anleger sehen, wie sich die Erneuerungsrunden in der Rückversicherung auf die Ziele 2026 bei der Allianz ausgewirkt haben. Mit dramatischen Abweichungen zum Konsens wird aber wohl nicht zu rechnen sein.

Christoph Jurecka, CEO beim Allianz-Wettbewerber Münchner Rück, hält den Markt trotz der jüngsten Preisrückgänge für unverändert attraktiv. In die Karten lässt aber auch er sich nicht schauen und verweist auf die Bilanzvorlage Ende Februar. Bis dahin darf also weiter gerechnet und spekuliert werden. Doch was bedeutet das jetzt für die Allianz?

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.