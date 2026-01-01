Börse Wien Schluss: Moderate Verluste

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich zum Wochenausklang schwächer gezeigt. Der Leitindex ATX gab am Freitag um 0,46 Prozent auf 5.519 Punkte nach, nachdem er tags zuvor erstmals die Hürde von 5.500 Zählern übersprungen hatte.

Die geopolitischen Themen Grönland und US-Zölle blieben trotz leichter Entspannung präsent. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos rief IWF-Chefin Kristalina Georgiewa zu verstärkten globalen Wachstumsanstrengungen auf. Der Internationale Währungsfonds habe zwar seine Prognose für das globale Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr von 3,1 auf 3,3 Prozent hochgeschraubt. Es gelte allerdings, sich nicht in Selbstzufriedenheit zurückzulehnen: "Das Wachstum ist nicht stark genug", betonte sie auf dem Forum.

Am Vormittag hatte der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex der Eurozone ein wenig enttäuscht. Die am Nachmittag gemeldete Verbraucherstimmung der Universität von Michigan hatte vorerst keine merklichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte ./rst/mik/APA/mis