Goldman Sachs Group Inc.

Allianz Neutral

08:11 Uhr
Allianz Neutral
Allianz
Allianz
370,20 EUR -1,80 EUR -0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz von 361 auf 404 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Bei der Allianz führt dies zu einem Anstieg./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Neutral

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
404,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
373,00 €		 Abst. Kursziel*:
8,31%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
370,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,13%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
381,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

08:11 Allianz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Allianz Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Allianz Neutral UBS AG
08.12.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

finanzen.net Indien-Rückzug Allianz-Aktie im Fokus: Strategiewechsel in Indien und KI-Offensive mit Anthropic Allianz-Aktie im Fokus: Strategiewechsel in Indien und KI-Offensive mit Anthropic
finanzen.net Allianz-Aktie mit down-Signal
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag tiefer
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz büßt am Dienstagmittag ein
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit Abschlägen
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Private Markets im Aufwind: Warum AllianzGI 2026 zum Wendepunkt erklärt
EQS Group EQS-PVR: Allianz SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group Allianz Risk Barometer 2026: Cyber remains top business risk but AI fastest riser at #2 in Asia Pacific
Financial Times Brookfield’s Oaktree to invest in Allianz insurance risks
EQS Group Allianz Commercial: Geopolitics and cyber drive risk exposures for directors and officers in 2026
EQS Group EQS-NVR: Allianz SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Business Times Allianz to cut up to 1,800 jobs due to AI advances
EQS Group EQS-News: Allianz achieves record results and expects a full-year operating profit of at least 17 billion euros
EQS Group EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz reports strong 9M results and increases outlook for full year 2025
