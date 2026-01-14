DAX 25.297 +0,0%ESt50 6.048 +0,7%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.605 +0,3%Euro 1,1610 -0,3%Öl 63,88 -2,3%Gold 4.601 -0,5%
Allianz Aktie

380,60 EUR +1,20 EUR +0,32 %
STU
Marktkap. 144,39 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

14:11 Uhr
Allianz Buy
Aktie in diesem Artikel
Allianz
380,60 EUR 1,20 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Christodoulou resümierte am Mittwochabend seine halbjährliche "Speed-Dating-Runde" mit diesmal 26 Versicherern und 96 Investoren. Die Konzerne sähen die geopolitische Unsicherheit und ihre möglichen Auswirkungen auf die Volatilität des Gesamtmarkts als am häufigsten genannte Risiken. Hinsichtlich ihrer Ziele blieben die Teilnehmer allerdings zuversichtlich./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
431,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
379,00 €		 Abst. Kursziel*:
13,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
380,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,24%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
375,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

14:11 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Allianz Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Allianz Neutral UBS AG
08.12.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Allianz-Aktie Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Allianz-Aktie
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Donnerstagmittag positiv
finanzen.net Allianz-Aktie in der Charttechnik: short-Signal
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag verlustreich
TraderFox Big Call Screening: Münchener Rück, Deutsche Börse, D.R. Horton, Allianz
finanzen.net Allianz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Allianz
dpa-afx Allianz-Warnung: Warum KI zur größten Bedrohung für Unternehmen wird
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start im Aufwind
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel im Plus
EQS Group Allianz Risk Barometer 2026: Cyber remains top business risk but AI fastest riser at #2 in Asia Pacific
Financial Times Brookfield’s Oaktree to invest in Allianz insurance risks
EQS Group Allianz Commercial: Geopolitics and cyber drive risk exposures for directors and officers in 2026
EQS Group EQS-NVR: Allianz SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Business Times Allianz to cut up to 1,800 jobs due to AI advances
EQS Group EQS-News: Allianz achieves record results and expects a full-year operating profit of at least 17 billion euros
EQS Group EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz reports strong 9M results and increases outlook for full year 2025
EQS Group EQS-AFR: Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
