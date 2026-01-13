Sanofi Aktie
Marktkap. 99,79 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferdes für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Sanofi sieht der Experte etwas Potenzial für eine positive Überraschung beim Ausblick auf 2026./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,63 €
|Abst. Kursziel*:
30,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
80,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,82%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
