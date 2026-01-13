DAX 25.276 -0,3%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,85 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.082 -0,3%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,64 +1,2%Gold 4.599 -0,4%
Sanofi Aktie

80,88 EUR -1,26 EUR -1,53 %
STU
75,30 CHF -0,89 CHF -1,17 %
BRX
Marktkap. 99,79 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

Deutsche Bank AG

Sanofi Buy

11:41 Uhr
Sanofi Buy
Sanofi S.A.
80,88 EUR -1,26 EUR -1,53%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferdes für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Sanofi sieht der Experte etwas Potenzial für eine positive Überraschung beim Ausblick auf 2026./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,63 €		 Abst. Kursziel*:
30,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,82%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

12:16 Sanofi Neutral UBS AG
11:41 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Dow Jones Sanofi-Aktie fällt dennoch: FDA prüft Senkung der Alterszulassung für Tzield
finanzen.net Sanofi-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
Dow Jones Sanofi kauft Dynavax Technologies für 2,2 Mrd US-Dollar
dpa-afx Sanofi-Aktie: Sanofi will US-Spezialisten Dynavax für Milliardenbetrag übernehmen
Benzinga Ocular Therapeutix Shares Surge Following Reports Of Stronger Sanofi Bid
Zacks Sanofi to Buy Dynavax for $2.2B to Boost Adult Vaccine Franchise
Benzinga Sanofi Makes $2.2 Billion Bet On Adult Vaccines With Dynavax Buy
Business Times Sanofi to buy Dynavax for US$2.2 billion to add shingles vaccine
Benzinga Sanofi Expands Dren Bio Partnership With Potential $1.7 Billion Autoimmune Disease Collaboration
MarketWatch Sanofi stock slumps after two setbacks on multiple-sclerosis drug
Benzinga Sanofi Scores Two Major China Approvals For Rare Blood Disorder Drugs
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson and Sanofi
