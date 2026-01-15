Bernstein Research

Diageo Outperform

11:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2310 Pence belassen. Im Zuge der geplanten Beteiligungsverkäufe komme auch ein Verkauf des Anteils am Cricket-Team Royal Challengers

Bengaluru (RCB) in Frage, schrieb Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter Berücksichtigung der Beteiligungsverhältnisse könnte dies dem Anbieter alkoholischer Getränke knapp eine Milliarde Dollar einbringen. Die Verschuldung könnte dadurch sinken und die Belastung durch Zinszahlungen zurückgehen./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 20:29 / UTC

