Diageo Aktie

19,35 EUR +0,05 EUR +0,26 %
STU
17,88 CHF -0,04 CHF -0,25 %
BRX
Marktkap. 43,36 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
19,35 EUR 0,05 EUR 0,26%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2310 Pence belassen. Im Zuge der geplanten Beteiligungsverkäufe komme auch ein Verkauf des Anteils am Cricket-Team Royal Challengers

Bengaluru (RCB) in Frage, schrieb Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter Berücksichtigung der Beteiligungsverhältnisse könnte dies dem Anbieter alkoholischer Getränke knapp eine Milliarde Dollar einbringen. Die Verschuldung könnte dadurch sinken und die Belastung durch Zinszahlungen zurückgehen./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 20:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

11:41 Diageo Outperform Bernstein Research
15.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
14.01.26 Diageo Neutral UBS AG
13.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

