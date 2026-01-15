GSK Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1940 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston passte sein Bewertungsmodell für die Briten am Donnerstagabend mit Blick auf die kommende Jahresbilanz an. Er kappte seine mittelfristigen Ergebnisprognosen um etwa 5 Prozent, rollte aber gleichzeitig seine Bewertungsbasis für das Kursziel nach vorne. 2026 setzt Weston im europäischen Pharmabereich vor allem auf Astrazeneca./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
