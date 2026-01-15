DAX 25.276 -0,3%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,85 +0,9%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.082 -0,3%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,64 +1,2%Gold 4.599 -0,4%
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt
Profil

Novo Nordisk Aktie

50,97 EUR +1,79 EUR +3,64 %
Marktkap. 224,95 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Buy

11:41 Uhr
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
50,97 EUR 1,79 EUR 3,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferdes für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Novo, dem dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate, seien die Markterwartungen reichlich konservativ - sowohl für das vierte Quartal 2025 als auch das Jahr 2026./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Analysen zu Novo Nordisk

11:41 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
08:46 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.01.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Portfolio-Erweiterung Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie und Eli Lilly-Aktie tiefer: FDA streicht Suizidwarnungen von Abnehmmitteln
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen
wikifolio Bestseller wikifolios im Dezember
TraderFox Novo Nordisk sondiert Zukäufe zur Stärkung des Adipositas Portfolios
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
Benzinga Novo Nordisk Stock Dips As Company Faces GLP-1 Antitrust Lawsuit
Zacks Novo Nordisk (NVO) Declines More Than Market: Some Information for Investors
MotleyFool Eli Lilly vs Novo Nordisk: Which Company Will Dominate the Weight Loss Drug Market in 2026?
Zacks Novo Nordisk Soars 19% in a Month: How Should You Play the Stock?
MotleyFool Can Novo Nordisk Unseat Eli Lilly as the Weight Loss Drug Leader in 2026?
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
FOX Business Novo Nordisk executive reports high interest for once-daily, oral weight-loss pill
Zacks Novo Nordisk (NVO) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
