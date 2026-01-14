Portfolio-Erweiterung

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk verstärkt seine Bemühungen um Zukäufe im Bereich der Adipositas-Behandlungen. Zeitgleich passten Analysten ihre Kursziele an.

• CEO Mike Doustdar signalisierte auf der JPMorgan Healthcare Conference Interesse an ergänzenden Übernahmen

• Schweizer Großbank UBS hob das Kursziel für die Aktie an

• Anleger nicht überzeugt

Strategische Akquisitionen: "Sehr große" Zukäufe laut Novo Nordisk-CEO möglich

Nach Berichten von Bloomberg plant Novo Nordisk, sein Portfolio im Bereich der Gewichtsreduktion durch gezielte Deals zu stärken. CEO Mike Doustdar habe auf der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco erklärt, dass das Unternehmen sowohl an kleinen als auch an großen Übernahmen interessiert sei, sofern diese komplementär zu den bestehenden Assets wirken und einen deutlichen Mehrwert gegenüber den Eigenentwicklungen bieten. "Wir können sehr groß werden, wenn es um Zukäufe geht, aber es muss es wert sein", wird Doustdar von Bloomberg zitiert.

Die Nachricht löste bereits Kursbewegungen bei potenziellen Übernahmekandidaten aus. Unternehmen wie Viking Therapeutics, Terns Pharmaceuticals und Structure Therapeutics verzeichneten im Zuge der Spekulationen Kursgewinne. Analysten sehen in der offensiven Strategie eine Reaktion auf den zunehmenden Wettbewerb im lukrativen Markt für Abnehmmedikamente.

UBS passt Kursziel an - Fokus auf Wegovy-Daten

Die Großbank UBS reagierte am Mittwochabend mit einer neuen Studie auf die aktuelle Lage. Analyst Matthew Weston erhöhte das Kursziel deutlich von 295 auf 390 DKK, beließ die Einstufung jedoch auf "Neutral". Laut Weston liege der Fokus der Investoren derzeit massiv auf den Verkaufsstartdaten der neuen Wegovy-Abnehmpille.

Allerdings gab der Experte zu bedenken, dass die offiziellen Daten die tatsächlichen Verkaufszahlen zunächst nicht vollständig widerspiegeln dürften. Wichtige Vertriebskanäle für Selbstzahler, wie Novocare und Telehealth-Plattformen, seien in den aktuellen Erfassungen bis zum Ende des ersten Quartals noch nicht repräsentiert. Dies könnte kurzfristig zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Marktdurchdringung führen.

Wie sich die Novo Nordisk-Aktie bewegt

Trotz der Wachstumsphantasie durch mögliche Zukäufe und des angehobenen Kursziels geriet die Aktie im heutigen Handel in Kopenhagen unter Druck. Das Papier verlor in der Spitze 2,3 Prozent und fiel auf 369,55 DKK, womit es unter das neue Kursziel der UBS rutschte. Damit büßte der Titel einen Teil seines bisherigen Jahresgewinns ein. Mit einem Plus von 13,59 Prozent seit Jahresbeginn gehört Novo Nordisk dennoch weiterhin zu den stärkeren Werten im europäischen Gesundheitssektor, wenngleich der Erholungskurs der letzten Wochen vorerst an Dynamik verliert.

Zuletzt ging es um 2,32 Prozent abwärts auf 369,45 DKK.

