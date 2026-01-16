SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Mittag Abschläge

Index-Performance

Der SMI verzeichnet am ersten Tag der Woche Verluste.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 1,17 Prozent auf 13.256,23 Punkte zurück. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,557 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,857 Prozent auf 13.298,57 Punkte an der Kurstafel, nach 13.413,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13.254,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13.356,35 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Der SMI lag noch vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 13.171,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 12.644,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11.990,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,067 Prozent. Bei 13.528,67 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13.137,81 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 1,18 Prozent auf 602,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,14 Prozent auf 578,00 CHF), Novartis (-0,02 Prozent auf 115,58 CHF), Swiss Life (-0,37 Prozent auf 868,20 CHF) und Swiss Re (-0,55 Prozent auf 126,45 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Alcon (-4,13 Prozent auf 61,32 CHF), Richemont (-3,56 Prozent auf 155,60 CHF), Kühne + Nagel International (-2,82 Prozent auf 179,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,56 Prozent auf 60,02 CHF) und Sonova (-2,52 Prozent auf 212,40 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.198.005 Aktien gehandelt. Mit 298,973 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net