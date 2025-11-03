DAX 23.979 +1,7%ESt50 5.670 +1,9%MSCI World 4.361 +0,8%Top 10 Crypto 14,34 +3,7%Nas 23.335 +1,4%Bitcoin 90.991 +0,3%Euro 1,1554 +0,0%Öl 63,41 -0,5%Gold 4.093 +2,3%
Roche Aktie

300,05 EUR +11,05 EUR +3,82 %
FSE
279,80 CHF +11,40 CHF +4,25 %
SWX
Marktkap. 229,25 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Jefferies & Company Inc.

Roche Underperform

11:51 Uhr
Roche Underperform
Roche AG (Genussschein)
300,05 EUR 11,05 EUR 3,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Es sei wohl eine positive Überraschung, dass der Pharmakonzern mit dem Kandidaten Fenebrutinib die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose erreicht habe, schrieb Michael Leuchten am Montag. Am Markt seien die diesbezüglichen Erwartungen gering gewesen. Es gebe aber immer noch offene Fragen. So sei in der Pressemitteilung der Begriff "klinisch bedeutsam" nicht erwähnt worden. Der Experte ist sich nicht sicher, ob dies absichtlich so ist./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

