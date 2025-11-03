Roche Aktie
Marktkap. 229,25 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Es sei wohl eine positive Überraschung, dass der Pharmakonzern mit dem Kandidaten Fenebrutinib die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose erreicht habe, schrieb Michael Leuchten am Montag. Am Markt seien die diesbezüglichen Erwartungen gering gewesen. Es gebe aber immer noch offene Fragen. So sei in der Pressemitteilung der Begriff "klinisch bedeutsam" nicht erwähnt worden. Der Experte ist sich nicht sicher, ob dies absichtlich so ist./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Underperform
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
230,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
273,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
-15,81%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
279,80 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,80%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|11:56
|Roche Buy
|UBS AG
|11:51
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
