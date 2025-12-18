DAX25.322 -0,1%Est506.024 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,84 -1,5%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.038 -0,4%Euro1,1616 +0,1%Öl64,47 +0,9%Gold4.608 -0,2%
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Roche auf 'Neutral' - Ziel 365 Franken

16.01.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
347,60 CHF 1,90 CHF 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche deutlich erhöht von 260 auf 365 Franken und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aussichten hätten sich merklich gebessert für die Schweizer, schrieb James Quigley am Donnerstagabend. Dies sei in der Aktienbewertung allerdings bereits angekommen. Quigley lobte die guten Studienergebnisse mit Giredestrant und Fenebrutinib zum Ende vergangenen Jahres. Sie hätten das Wachstumspotenzial des Konzerns klar erhöht. 2026 rechnet er mit einer Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem noch etwas deutlicher anziehenden Core-Ergebnis./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

