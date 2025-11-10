DAX 23.173 -1,8%ESt50 5.534 -1,9%MSCI World 4.273 -0,8%Top 10 Crypto 12,51 +2,8%Nas 22.562 -0,6%Bitcoin 80.698 +1,6%Euro 1,1585 -0,1%Öl 64,86 +1,3%Gold 4.074 +0,7%
Roche Aktie

338,15 EUR +28,15 EUR +9,08 %
FSE
306,70 CHF +19,50 CHF +6,79 %
SWX
Marktkap. 247,15 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

18:56 Uhr
Roche AG (Genussschein)
338,15 EUR 28,15 EUR 9,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef des Pharmakonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Fokus der Schweizer liege auf dem Wiederaufbau der Produktpipeline, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Brustkrebsmedikament Giredestrant und die MS-Medizin Fenebrutinb seien in aussichtsreicher Position, um bis zum Ende des Jahrzehnts starkes Wachstum zu liefern. Das Augenmittel Vabysmo könnte bis ins kommende Jahr hinein ein Momentum entwickeln./rob/niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
306,70 CHF		 Abst. Kursziel*:
-25,01%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
306,70 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,01%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

18:56 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10:16 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 Roche Buy UBS AG
10.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

