Jefferies & Company Inc.

Roche Underperform

18:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef des Pharmakonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Fokus der Schweizer liege auf dem Wiederaufbau der Produktpipeline, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Brustkrebsmedikament Giredestrant und die MS-Medizin Fenebrutinb seien in aussichtsreicher Position, um bis zum Ende des Jahrzehnts starkes Wachstum zu liefern. Das Augenmittel Vabysmo könnte bis ins kommende Jahr hinein ein Momentum entwickeln./rob/niw/jha/

