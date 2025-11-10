Roche Aktie
Marktkap. 247,15 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef des Pharmakonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Fokus der Schweizer liege auf dem Wiederaufbau der Produktpipeline, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Brustkrebsmedikament Giredestrant und die MS-Medizin Fenebrutinb seien in aussichtsreicher Position, um bis zum Ende des Jahrzehnts starkes Wachstum zu liefern. Das Augenmittel Vabysmo könnte bis ins kommende Jahr hinein ein Momentum entwickeln./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Roche Underperform
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
230,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
306,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
-25,01%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
306,70 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-25,01%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
