Roche Aktie
Marktkap. 268,39 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Die detaillierten Daten der Giredestrant-Brustkrebsstudie ließen einige Fragen offen, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend. Der Vorteil des Mittels gegenüber der derzeitigen Kombinationstherapie untermauere das vermeintliche Marktpotenzial des Krebsmittels von 10 Milliarden Dollar jedenfalls nicht./rob/ag/edh
Zusammenfassung: Roche Underperform
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
230,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
322,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-28,57%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
322,97 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-28,79%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
