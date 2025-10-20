Roche Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche von 327 auf 324 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der erhöhte Ausblick des Pharmakonzerns sei angesichts hoher Erwartungen verpufft, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Roche habe von den bekannten Wachstumsträgern in der Pharmasparte profitiert und damit die Belastungen durch Generikakonkurrenz und Preisreformen in China mehr als neutralisiert./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|17:56
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|12:46
|Roche Buy
|UBS AG
|10:51
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|17:56
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|12:46
|Roche Buy
|UBS AG
|10:51
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|17:56
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|12:46
|Roche Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Roche Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|10:51
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.