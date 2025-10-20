DAX 24.208 +0,2%ESt50 5.668 +0,5%MSCI World 4.340 +0,4%Top 10 Crypto 15,21 +2,0%Nas 22.930 +0,8%Bitcoin 95.205 +2,7%Euro 1,1607 -0,1%Öl 66,16 +2,8%Gold 4.136 +1,0%
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Roche Aktie

292,85 EUR -10,15 EUR -3,35 %
FSE
271,60 CHF -8,90 CHF -3,17 %
SWX
Marktkap. 241,81 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN wurde kopiert
WKN 855167

ISIN wurde kopiert
ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
Symbol RHHVF

Roche AG (Genussschein)
292,85 EUR -10,15 EUR -3,35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche von 327 auf 324 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der erhöhte Ausblick des Pharmakonzerns sei angesichts hoher Erwartungen verpufft, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Roche habe von den bekannten Wachstumsträgern in der Pharmasparte profitiert und damit die Belastungen durch Generikakonkurrenz und Preisreformen in China mehr als neutralisiert./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

