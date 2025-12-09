DAX 24.052 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.149 -0,8%Euro 1,1634 +0,1%Öl 62,23 +0,2%Gold 4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Intel, VW, Sartorius, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Trotz Shutdown: Experten erwarten erneute Zinssenkung der Fed Trotz Shutdown: Experten erwarten erneute Zinssenkung der Fed
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BAT Aktie

Kaufen
Verkaufen
BAT Aktien-Sparplan
49,85 EUR +0,60 EUR +1,22 %
STU
46,26 CHF +1,31 CHF +2,92 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 107,39 Mrd. EUR

KGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 916018

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002875804

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BTAFF

Deutsche Bank AG

BAT Buy

11:51 Uhr
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
49,85 EUR 0,60 EUR 1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht signalisiere, dass der Tabakkonzern auf gutem Weg sei, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Damian McNeela in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
49,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,46 £		 Abst. Kursziel*:
12,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Damian McNeela 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

11:51 BAT Buy Deutsche Bank AG
09:36 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
09.12.25 BAT Overweight Barclays Capital
09.12.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

Dow Jones Kapitalmaßnahme BAT-Aktie unter Druck: Milliardenschwerer Aktienrückkauf und bestätigte Ziele BAT-Aktie unter Druck: Milliardenschwerer Aktienrückkauf und bestätigte Ziele
finanzen.net FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Vormittag behauptet
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Dienstagnachmittag schwächer
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag fester
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer
dpa-afx British American Tobacco sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen
finanzen.net Schwacher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone
Benzinga Boeing&#39;s Ghost Bat Drone Achieves Breakthrough Autonomous Combat Hit
Novinite BAT Bulgaria Presents the Global Scientific Platform Omni™
Benzinga How Do Investors Really Feel About British American Tobacco PLC?
Korea Times BAT Rothmans’ gardening outreach beautifies 8 Seoul districts
Korea Times BAT Rothmans launches trial campaign for glo Hyper series
Korea Times BAT Rothmans introduces cleaner e-cigarette tech for Glo
Korea Times BAT Rothmans launches recruitment drive
Korea Times Confidence with bat spilling over to defense for KBO rookie
RSS Feed
BAT PLC (British American Tobacco) zu myNews hinzufügen