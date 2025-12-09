BAT Aktie
Marktkap. 107,39 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht signalisiere, dass der Tabakkonzern auf gutem Weg sei, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Damian McNeela in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
49,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,46 £
|Abst. Kursziel*:
12,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Damian McNeela
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|11:51
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.19
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|09.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.