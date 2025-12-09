Barclays Capital

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Umsatz und Bruttomarge des Sportartikelkonzerns dürften besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Adrienne Yih am Mittwoch in ihrem Ausblick./rob/edh/ag

