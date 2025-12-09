Nike Aktie
Marktkap. 80,65 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Umsatz und Bruttomarge des Sportartikelkonzerns dürften besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Adrienne Yih am Mittwoch in ihrem Ausblick./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 70,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 63,33
|Abst. Kursziel*:
10,53%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 63,58
|Abst. Kursziel aktuell:
10,10%
|
Analyst Name:
Adrienne Yih
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 84,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
