Nike Aktie
Marktkap. 87,29 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller mache Fortschritte, schrieb Jay Sole am Mittwoch. Er geht aber davon aus, dass die positive Trendwende schon eingepreist ist. Das erste Geschäftsquartal untermauere diese These. Die zentrale Diskussion werde sich fortan um die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2027 drehen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nike Neutral
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 71,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 69,73
|Abst. Kursziel*:
1,82%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 72,29
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,78%
|
Analyst Name:
Jay Sole
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 85,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|10:11
|Nike Neutral
|UBS AG
|10:01
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|09:21
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
