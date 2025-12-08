Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,73 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Die Suche nach einem neuen Chef laufe, aber werde Zeit brauchen, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Neutral
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
43,44 €
|Abst. Kursziel*:
22,01%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
43,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
