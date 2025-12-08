UBS AG

Carl Zeiss Meditec Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Die Suche nach einem neuen Chef laufe, aber werde Zeit brauchen, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/ag/men

