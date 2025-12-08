DAX 24.052 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.149 -0,8%Euro 1,1634 +0,1%Öl 62,23 +0,2%Gold 4.197 -0,3%
Carl Zeiss Meditec Aktie

Marktkap. 3,73 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Die Suche nach einem neuen Chef laufe, aber werde Zeit brauchen, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
43,44 €		 Abst. Kursziel*:
22,01%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
43,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

