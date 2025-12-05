Barclays Capital

Valeo SA Equal Weight

10:06 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Valeo von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. AAuch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmaßnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images