Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück
Elmos: Nach 50 % Jahresrendite - Chiprekord und CES-Neuheiten stärken den Ausblick für 2026 Elmos: Nach 50 % Jahresrendite - Chiprekord und CES-Neuheiten stärken den Ausblick für 2026
Valeo SA Aktie

Valeo SA Aktien-Sparplan
11,16 EUR
STU
11,18 EUR -0,03 EUR -0,22 %
GVIE
Marktkap. 2,82 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB

ISIN FR0013176526

Barclays Capital

Valeo SA Equal Weight

10:06 Uhr
Valeo SA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Valeo von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. AAuch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmaßnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Valeo SA

