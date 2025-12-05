Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,82 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Valeo von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. AAuch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmaßnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
Zusammenfassung: Valeo SA Equal Weight
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
11,16 €
|Abst. Kursziel*:
-1,48%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
11,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,43%
|
Analyst Name:
Erwann Dagorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
