DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +5,9%Nas23.155 +1,3%Bitcoin58.360 +7,3%Euro1,1807 +0,3%Öl71,08 -0,2%Gold5.206 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Bill Ackmans Pershing Square Capital im Blick: So sah das Depot in Q4 2025 aus - Bei Meta-Aktie zugegriffen Bill Ackmans Pershing Square Capital im Blick: So sah das Depot in Q4 2025 aus - Bei Meta-Aktie zugegriffen
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analysten-Prognosen

Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

25.02.26 20:18 Uhr
NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie mit wichtigem Termin: Das erwarten Analysten von den Quartalszahlen des KI-Platzhirsch | finanzen.net

Analysten haben ihre Prognosen für die NVIDIA-Bilanz abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
167,08 EUR 3,18 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NVIDIA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Wer­bung

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 48 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,54 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 52 Analysten ein Plus von 68,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 66,13 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 39,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 62 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,69 USD, gegenüber 2,94 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 62 Analysten durchschnittlich auf 213,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 130,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
24.02.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.02.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen