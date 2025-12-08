Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

Index-Bewegung

Der Dow Jones zeigte sich am Abend schwächer.

Schlussendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,45 Prozent leichter bei 47.739,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,178 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,157 Prozent auf 47.879,60 Punkte an der Kurstafel, nach 47.954,99 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 47.971,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 47.611,93 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 46.987,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, stand der Dow Jones noch bei 45.514,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44.642,52 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,61 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48.431,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36.611,78 Zähler.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 2,21 Prozent auf 107,63 USD), Boeing (+ 2,17 Prozent auf 206,27 USD), NVIDIA (+ 1,72 Prozent auf 185,55 USD), Microsoft (+ 1,63 Prozent auf 491,02 USD) und Goldman Sachs (+ 1,42 Prozent auf 866,69 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Procter Gamble (-3,56 Prozent auf 138,34 USD), Nike (-3,52 Prozent auf 63,54 USD), Amgen (-2,63 Prozent auf 321,23 USD), UnitedHealth (-2,20 Prozent auf 323,62 USD) und American Express (-2,18 Prozent auf 362,28 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41.271.276 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,801 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,88 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net