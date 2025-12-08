S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende im Minus

Index im Blick

Der S&P 500 zeigte sich heute leichter.

Am Montag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,35 Prozent auf 6.846,51 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 54,975 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,057 Prozent höher bei 6.874,30 Punkten in den Handel, nach 6.870,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.827,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.878,27 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 6.728,80 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 6.495,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 6.090,27 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,66 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.835,04 Punkten.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 4,35 Prozent auf 19,65 USD), Micron Technology (+ 4,09 Prozent auf 246,92 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 3,71 Prozent auf 315,88 USD), Robinhood (+ 3,40 Prozent auf 136,43 USD) und Molson Coors Brewing Company (MCBC) (+ 3,30 Prozent auf 46,62 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Air Products and Chemicals (-9,45 Prozent auf 236,05 USD), Dollar General (-6,12 Prozent auf 124,27 USD), Incyte (-5,68 Prozent auf 96,70 USD), VF (-5,35 Prozent auf 18,03 USD) und Erie Indemnity (-5,28 Prozent auf 280,81 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 41.271.276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,801 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 1.200,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net