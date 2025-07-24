DAX 23.432 +1,2%ESt50 5.609 +1,2%MSCI World 4.311 +1,1%Top 10 Crypto 12,00 -3,7%Nas 22.908 +1,5%Bitcoin 77.042 -2,7%Euro 1,1523 -0,2%Öl 64,17 +0,8%Gold 4.082 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
EXACT Sciences-Aktie beflügelt: Übernahmeangebot von Abbott EXACT Sciences-Aktie beflügelt: Übernahmeangebot von Abbott
NVIDIA-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen weiter kräftig NVIDIA-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen weiter kräftig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NVIDIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
NVIDIA Aktien-Sparplan
165,04 EUR +3,20 EUR +1,98 %
STU
190,46 USD +3,92 USD +2,10 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,83 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 918422

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US67066G1040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVDA

UBS AG

NVIDIA Buy

16:16 Uhr
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
165,04 EUR 3,20 EUR 1,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Angesichts der jüngsten Sorgen am Markt sei der KI-Chipriese mit seinem Zahlenwerk eine beruhigende Kraft, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz im dritten Quartal habe seine Schätzungen und den Marktkonsens übertroffen. Besonders überzeugt habe das Geschäft rund um KI-Rechenzentren. Der Ausblick sei wie erwartet ausgefallen./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Buy

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 195,48		 Abst. Kursziel*:
20,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 190,46		 Abst. Kursziel aktuell:
23,39%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

16:16 NVIDIA Buy UBS AG
12:41 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
09:06 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

finanzen.net KI-Gigant mit Quartalsbilanz NVIDIA-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen weiter kräftig NVIDIA-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen weiter kräftig
finanzen.net Nach starken NVIDIA-Zahlen: So reagieren die Aktien von AMD und Broadcom
BNP Paribas Was kaufen Druckenmiller, Tepper & Co? S&P 500-Kandidaten - Calling USA
finanzen.net Tesla-Aktie: Elon Musk sagt dank KI den Untergang von Geld voraus
finanzen.net Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen
dpa-afx ROUNDUP 2: Nvidia kontert KI-Sorgen mit nächstem Geschäftsschub
finanzen.net NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagnachmittag stärker
finanzen.net Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Start im Plus
MotleyFool Why Did Nvidia Stock Soar Today?
Benzinga Analyzing NVIDIA In Comparison To Competitors In Semiconductors &amp; Semiconductor Equipment Industry
Business Times US: Wall Street opens sharply higher after Nvidia earnings, jobs data
MarketWatch AMD’s stock looks like a winner after Nvidia earnings. These other AI plays do too.
MarketWatch The five biggest Nvidia highlights that are helping soothe the stock market
Zacks NVIDIA Jumps on Upbeat Earnings & Guidance: ETFs in Focus
New York Times Did Nvidia Do Enough to Chill A.I. Bubble Fears?
Zacks NVIDIA Stock Soars 6% as Q3 Earnings and Revenues Crush Estimates
RSS Feed
NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen