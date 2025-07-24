NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,83 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Angesichts der jüngsten Sorgen am Markt sei der KI-Chipriese mit seinem Zahlenwerk eine beruhigende Kraft, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz im dritten Quartal habe seine Schätzungen und den Marktkonsens übertroffen. Besonders überzeugt habe das Geschäft rund um KI-Rechenzentren. Der Ausblick sei wie erwartet ausgefallen./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Buy
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 235,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 195,48
|Abst. Kursziel*:
20,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 190,46
|Abst. Kursziel aktuell:
23,39%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 239,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|16:16
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12:41
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:06
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|16:16
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12:41
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:06
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|16:16
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:06
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|12:41
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG