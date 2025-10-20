DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin94.632 +1,6%Euro1,1672 +0,1%Öl61,08 -0,4%Gold4.262 +0,3%
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

20.10.25 07:08 Uhr
Die jüngste Saison hält für Börsianer mit Spannung erwartete Bilanzen bereit. Besonders im Fokus stehen die US-Tech-Giganten wie NVIDIA, Microsoft, PayPal, Facebook-Mutter Meta Platforms, Amazon, Google-Konzern Alphabet, Tesla und Co. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Die US-Schwergewichte unter den Technologie-Firmen werden am Markt besonders unter die Lupe genommen. Die jüngsten Bilanzen und Termine im Überblick:

Anstehende Bilanzen

21. Oktober 2025: Netflix. Zum Ausblick

22. Oktober 2025: Tesla

22. Oktober 2025: SAP

22. Oktober 2025: IBM

23. Oktober 2025: Honeywell

23. Oktober 2025: Intel

28. Oktober 2025: Corning

28. Oktober 2025: PayPal

29. Oktober 2025: NEL

29. Oktober 2025: Alphabet

29. Oktober 2025: Meta Platforms

29. Oktober 2025: Microsoft

29. Oktober 2025: eBay

30. Oktober 2025: Apple

30. Oktober 2025: Reddit

30. Oktober 2025: Strategy

30. Oktober 2025: Coinbase

03. November 2025: Palantir

04. November 2025: Uber

04. November 2025: AMD

04. November 2025: Pinterest

05. November 2025: QUALCOMM

05. November 2025: Snap

05. November 2025: Robinhood

05. November 2025: Arm Holdings

06. November 2025: Opendoor

06. November 2025: Airbnb

13. November 2025: Disney

13. November 2025: Ballard Power


19. November 2025: NVIDIA


Redaktion finanzen.net


DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
