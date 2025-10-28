PayPal-Aktie springt an: Gewinn und Umsatz in Q3 gestiegen
Der Finanzdienstleister PayPal hat am Dienstag vorbörslich seine Bücher geöffnet. So verlief das dritte Quartal.
Werte in diesem Artikel
Für PayPal endete das dritte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinnplus. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,990 US-Dollar auf 1,34 US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,20 US-Dollar je Aktie gerechnet.
Auch die Umsätze entwickelten sich positiv: Nach 7,86 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal erzielte PayPal diesmal 9,42 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 8,24 Milliarden US-Dollar.
Die PayPal-Aktie legt an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 14,60 Prozent auf 80,51 US-Dollar zu.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu PayPal Inc
Analysen zu PayPal Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
|01.02.2018
|PayPal Neutral
|BTIG Research
|10.01.2017
|PayPal Hold
|Loop Capital
|19.09.2016
|PayPal Hold
|Canaccord Adams
|27.05.2016
|PayPal Hold
|Needham & Company, LLC
|28.04.2016
|PayPal Sector Perform
|FBN Securities
|04.01.2016
|PayPal Sell
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
