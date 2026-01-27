DAX24.887 ±-0,0%Est506.007 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 +0,8%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.171 ±-0,0%Euro1,1977 -0,5%Öl67,61 -0,1%Gold5.286 +2,0%
Analystenlob

Micron Technology-Aktie auf Rekordkurs: Milliardeninvestition in neue Speicherchipfabrik treibt an

28.01.26 08:43 Uhr
NASDAQ-Aktie Micron Technology steigt auf Allzeithoch: Milliardeninvest in Speicherchips befeuert Rally | finanzen.net

Micron Technology stärkt seine Führungsrolle im NAND-Markt mit dem Bau einer neuen Speicherchipfabrik. Die Aktie läuft daraufhin auf eine neue Bestmarke.

• Micron baut neue Produktionsstätte in Singapur
• Starkes Wachstumspotenzial durch Nachfrage nach NAND-Speichern
• Micron-Aktie rennt nach neuem Allzeithoch weiter

Neue Speicherchipproduktion in Singapur

Micron Technology hat in Singapur den Grundstein für eine neue hochmoderne Wafer-Fertigungsanlage gelegt. Das Unternehmen investiert dafür rund 24 Milliarden US-Dollar über zehn Jahre, um die wachsende KI-getriebene Nachfrage nach NAND-Speicher langfristig zu bedienen, wie es in der entsprechende Pressemitteilung heißt. Die neue zweistöckige Anlage - die erste ihrer Art in Singapur - soll 700.000 Quadratfuß Reinraumfläche umfassen und in der zweiten Jahreshälfte 2028 die Produktion aufnehmen.

Die Fabrik werde Teil von Microns NAND-Kompetenzzentrum in Singapur und soll die Kapazität für zukünftige Technologieübergänge sichern. Parallel dazu entsteht auf dem gleichen Gelände eine High-Bandwidth-Memory-(HBM)-Fertigung, die 2027 in Betrieb gehen soll. Beide Projekte zusammen schaffen damit rund 3.000 neue Arbeitsplätze, vor allem in den Bereichen Robotik, KI und intelligente Fertigung.

"Microns jüngste Erweiterung wird unser Halbleiter-Ökosystem stärken und Singapur als wichtigen Knotenpunkt in der globalen Halbleiter-Lieferkette weiter festigen", sagte Jermaine Loy, Geschäftsführer des Singapore EDB. "Diese Investition profitiert vom Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz und wird gute Arbeitsplätze für Singapurer schaffen. Microns hochmoderne Anlage wird fortschrittliche Roboterautomatisierung nutzen und unser fortschrittliches Fertigungsökosystem stärken, wodurch unsere Arbeitskräfte neue Chancen ergreifen können."

Analysten sehen bei Micron-Aktie noch Potenzial nach oben

Analysten begrüßen die Entscheidung ebenfalls, da sie den Markt vorerst knapp hält und Preiserhöhungen ermöglicht, wie MarketWatch berichtet. Laut Mizuho-Analyst Vijay Rakesh dürfte die Nachfrage nach NAND-Speicher 2026 um mehr als 20 Prozent steigen, während neue Kapazitäten frühestens 2028 hinzukommen. Er rechnet damit, dass NAND-Preise 2026 um rund 330 Prozent und bis 2027 um weitere 50 Prozent zulegen. Grund dafür seien Engpässe durch den KI-Boom sowie neue Speicherarchitekturen - etwa NVIDIAs Rubin-Plattform, die eine höhere Effizienz und Inferenzleistung erfordert. Rakesh erhöhte sein Kursziel für die Micron-Aktie daraufhin auf 480 US-Dollar.

Branchenexperten erwarten nun, dass Microns Entscheidung eine Investitionswelle im Speichersegment auslösen könnte. Laut Mizuho-Stratege Jordan Klein sei eine derart starke Marktreaktion auf den Ausbau von Produktionskapazitäten "in über zwei Jahrzehnten noch nie zu beobachten gewesen". Hersteller, die den Ausbau verschlafen, riskieren laut ihm Marktanteilsverluste und Preisrückgänge, sobald das zusätzliche Angebot auf den Markt kommt.

Auch der allgemeine Analystenkonsens zeigt sich äußerst positiv. Laut Daten von TipRanks erhielt die Micron-Aktie in den vergangenen drei Monaten insgesamt 28 Analysten-Ratings, aus denen sich eine starke Kaufempfehlung ergibt (26x buy, 2x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt jedoch bei 377,81 US-Dollar und entspricht einer Veränderung von -7,91 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von 410,24 US-Dollar.

Micron-Aktie im Aufschwung

Nach der Bekanntmachung zum Bau der neuen Produktionsstätte in Singapur stieg die Micron-Aktie im gestrigen Handel auf ein neues Allzeithoch. Nachdem es für das Papier innerhalb der letzten 12 Monate bereits um beeindruckende 360 Prozent nach oben ging, wurde die neue Bestmarke im Dienstagshandel bei 416,45 US-Dollar markiert.
Und auch nachbörslich scheint die Anlegereuphorie nicht nachzulassen. So ging es im nachbörslichen NASDAQ-Handel um weitere 2,14 Prozent aufwärts auf 419 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

