NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite letztendlich auf grünem Terrain

NASDAQ Composite im Fokus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,91 Prozent stärker bei 23.817,10 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,565 Prozent auf 23.734,75 Punkte an der Kurstafel, nach 23.601,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.865,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23.694,38 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Stand von 23.593,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 23.637,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19.341,83 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,50 Prozent zu. Bei 23.865,26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 22.916,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell US Global Investors (+ 12,71 Prozent auf 3,28 USD), CRESUD (+ 10,49 Prozent auf 14,11 USD), Richardson Electronics (+ 10,37 Prozent auf 12,24 USD), Amtech Systems (+ 7,51 Prozent auf 17,60 USD) und Lam Research (+ 7,00 Prozent auf 238,46 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Agilysys (-19,98 Prozent auf 90,86 USD), World Acceptance (-17,58 Prozent auf 117,51 USD), Dorel Industries (-10,12 Prozent auf 1,51 USD), Nissan Motor (-7,75 Prozent auf 2,50 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-7,53 Prozent auf 4,05 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 33.738.868 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,841 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

