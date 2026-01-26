DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin73.958 -0,5%Euro1,2042 +1,4%Öl67,55 +2,8%Gold5.188 +3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt schwächer -- US-Börsen uneinheitlich -- PUMA: Neuer Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel im Fokus
Top News
General Motors-Aktie deutlich höher: Milliarden-Rückkauf und Dividendenplus stützen Kurs General Motors-Aktie deutlich höher: Milliarden-Rückkauf und Dividendenplus stützen Kurs
SpaceX-Aktie mit Plot-Twist? Risikokapitalgeber glaubt nicht an klassischen Börsengang SpaceX-Aktie mit Plot-Twist? Risikokapitalgeber glaubt nicht an klassischen Börsengang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
NASDAQ Composite im Fokus

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite letztendlich auf grünem Terrain

27.01.26 22:32 Uhr
NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite letztendlich auf grünem Terrain | finanzen.net

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
4,05 USD -0,33 USD -7,53%
Charts|News|Analysen
Agilysys Inc.
84,50 EUR -5,50 EUR -6,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amtech Systems Inc.
15,10 EUR 1,50 EUR 11,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CRESUD S.A. (spons. ADRs)
11,60 EUR 1,00 EUR 9,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dorel Industries Inc.
1,37 EUR -0,08 EUR -5,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gladstone Commercial Corp.
9,32 EUR -0,23 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
199,46 EUR 13,26 EUR 7,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,12 EUR 0,03 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,82 EUR 0,10 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richardson Electronics Ltd.
10,01 EUR 0,84 EUR 9,16%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
133,10 EUR -1,95 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Timberland Bancorp Inc.
37,42 USD 0,89 USD 2,44%
Charts|News|Analysen
U.S. Global Investors Inc.
2,38 EUR 0,22 EUR 10,19%
Charts|News|Analysen
World Acceptance Corp.
119,00 EUR 3,00 EUR 2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.817,1 PKT 215,7 PKT 0,91%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,91 Prozent stärker bei 23.817,10 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,565 Prozent auf 23.734,75 Punkte an der Kurstafel, nach 23.601,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.865,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23.694,38 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Stand von 23.593,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 23.637,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19.341,83 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,50 Prozent zu. Bei 23.865,26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 22.916,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell US Global Investors (+ 12,71 Prozent auf 3,28 USD), CRESUD (+ 10,49 Prozent auf 14,11 USD), Richardson Electronics (+ 10,37 Prozent auf 12,24 USD), Amtech Systems (+ 7,51 Prozent auf 17,60 USD) und Lam Research (+ 7,00 Prozent auf 238,46 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Agilysys (-19,98 Prozent auf 90,86 USD), World Acceptance (-17,58 Prozent auf 117,51 USD), Dorel Industries (-10,12 Prozent auf 1,51 USD), Nissan Motor (-7,75 Prozent auf 2,50 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-7,53 Prozent auf 4,05 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 33.738.868 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,841 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Agilysys und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1-800-FLOWERS.COM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1-800-FLOWERS.COM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen