DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -0,5%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.402 +0,3%Euro1,1993 -0,4%Öl68,01 +0,5%Gold5.266 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen uneinheitlich -- Handelskonflikte belasten LVMH - Gewinn sinkt -- WACKER CHEMIE: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 -- Goldpreis im Fokus
Top News
Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen
Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Umsatzrückgang

WACKER CHEMIE-Aktie: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025

28.01.26 07:30 Uhr
WACKER CHEMIE-Aktie: Konjunkturschwäche sorgt für deutlichen Verlust 2025 | finanzen.net

Das schwierige Konjunkturumfeld hat WACKER CHEMIE 2025 Rückgänge bei Umsatz und operativem Gewinn eingebrockt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
54,65 EUR 0,40 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
68,80 EUR -3,65 EUR -5,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wegen Wertberichtigungen etwa auf die Beteiligung am Halbleiterwafer-Hersteller Siltronic und den 2023 übernommenen Auftragsfertiger ADL Biopharma dürfte im vergangenen Jahr zudem ein Nettoverlust von 800 Millionen Euro angefallen sein, wie das MDAX-Unternehmen WACKER CHEMIE am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr wurde ein Überschuss von 261 Millionen Euro verbucht.

Wer­bung

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach 2025 bei einem Umsatzrückgang um 4 Prozent auf 5,49 Milliarden Euro um 42 Prozent auf 430 Millionen Euro ein. Analysten hatten im Durchschnitt in etwa so viel Umsatz erwartet, sich beim operativen Ergebnis aber mehr erhofft. Neben einer schleppenden Absatzentwicklung und einer dadurch niedrigen Anlagenauslastung laste auch eine Rückstellung in Höhe von rund 100 Millionen Euro für das laufende Kostensenkungsprogramm auf dem Gewinn. Hinzu kamen die im internationalen Vergleich hohen Energiekosten in Deutschland, wie das Unternehmen weiter erklärte.

/mis/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WACKER Chemie

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

DatumRatingAnalyst
16.01.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026WACKER CHEMIE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.2025WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
16.12.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.12.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
02.12.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
04.11.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
30.10.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
30.10.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.01.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026WACKER CHEMIE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
27.11.2025WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.01.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
28.11.2025WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
30.10.2025WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WACKER CHEMIE AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen