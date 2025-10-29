DAX 24.121 +0,0%ESt50 5.692 -0,3%MSCI World 4.405 -0,5%Top 10 Crypto 14,77 -4,0%Nas 23.772 -0,8%Bitcoin 93.446 -1,5%Euro 1,1562 -0,4%Öl 65,08 +0,3%Gold 3.996 +1,3%
WACKER CHEMIE Aktie

Marktkap. 3,41 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

WACKER CHEMIE AG
68,05 EUR -0,20 EUR -0,29%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach reduzierten Jahreszielen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 65 auf 58 Euro gesenkt. Die schwache Nachfrage beim Spezialchemiekonzern dürfte sich vorerst nicht bessern, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2025 und 2026 nach unten./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
68,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
68,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

15:56 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
12:41 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
11:46 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
10:36 WACKER CHEMIE Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

dpa-afx Schwaches Umfeld WACKER CHEMIE-Aktie verliert: Umsatz nur am unteren Spannenende erwartet - Drittes Quartals teils besser als erwartet WACKER CHEMIE-Aktie verliert: Umsatz nur am unteren Spannenende erwartet - Drittes Quartals teils besser als erwartet
StockXperts Wacker Chemie: Aktionäre bleiben gelassen
dpa-afx ROUNDUP: Wacker Chemie vorsichtiger für 2025 - Sparprogramm soll ab 2026 helfen
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Dow Jones Wacker Chemie mit 3Q-Verlust - sieht auch im Gesamtjahr Verlust
Dow Jones WACKER CHEMIE-Aktie fester: Pläne für Jobabbau
StockXperts Wacker: Stark vor den Zahlen
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus
finanzen.net MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
