Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Hold

11:36 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 57 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte passte sein Bewertungsmodell in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung an den Quartalsbericht des Spezialchemiekonzerns an. Zum höheren Kursziel führen unter anderem Einsparungserfolge und ein gestiegener Siltronic-Wert./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
67,30 €		 Abst. Kursziel*:
-6,39%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
67,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,22%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

Aktien-Global Wacker Chemie: Hoher Hebel bei Konjunkturaufschwung
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Montagshandels
finanzen.net Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der WACKER CHEMIE-Aktie angepasst
dpa-afx WACKER CHEMIE-Aktie verliert: Umsatz nur am unteren Spannenende erwartet - Drittes Quartals teils besser als erwartet
StockXperts Wacker Chemie: Aktionäre bleiben gelassen
dpa-afx ROUNDUP: Wacker Chemie vorsichtiger für 2025 - Sparprogramm soll ab 2026 helfen
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
