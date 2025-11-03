WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,4 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 57 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte passte sein Bewertungsmodell in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung an den Quartalsbericht des Spezialchemiekonzerns an. Zum höheren Kursziel führen unter anderem Einsparungserfolge und ein gestiegener Siltronic-Wert./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
67,30 €
|Abst. Kursziel*:
-6,39%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
67,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,22%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
