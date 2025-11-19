DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE Aktie

Marktkap. 3,35 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN wurde kopiert
WKN WCH888

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000WCH8881

Symbol wurde kopiert
Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Sell

09:31 Uhr
WACKER CHEMIE Sell
WACKER CHEMIE AG
67,10 EUR -0,55 EUR -0,81%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 60 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Risiken in der Chemiebranche blieben angesichts der Zollunsicherheiten und anhaltend hohen Überangebot hoch, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Wacker-Aktien seien zudem teurer als die der Konkurrenz. Die Neubewertung des Spezialchemiekonzerns seit Jahresbeginn hält er für nicht gerechtfertigt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Sell

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
67,65 €		 Abst. Kursziel*:
-11,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
67,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,58%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

09:31 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
12.11.25 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.25 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
mehr Analysen

