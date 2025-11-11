DAX 24.348 +1,1%ESt50 5.789 +1,1%MSCI World 4.420 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.499 +0,1%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,74 -2,2%Gold 4.133 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: Dow startet fester -- DAX zieht kräftig an -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie schwächer: Analyst sieht Potenzial in der neuartigen Kombitherapie BioNTech-Aktie schwächer: Analyst sieht Potenzial in der neuartigen Kombitherapie
Arm Holdings-Aktie gesucht: Ist der Hype nach dem Rücksetzer noch gerechtfertigt? Arm Holdings-Aktie gesucht: Ist der Hype nach dem Rücksetzer noch gerechtfertigt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WACKER CHEMIE Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
64,05 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,33 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WCH888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WCH8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKCMF

Barclays Capital

WACKER CHEMIE Equal Weight

09:16 Uhr
WACKER CHEMIE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
64,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Wacker Chemie bei einem Kursziel von 69 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Die Bayern seien unter Europas Spezialchemieunternehmen noch spezieller, schrieb Anil Shenoy am Dienstagnachmittag. Die Anlagestory hänge von spezifischen Faktoren ab, und das Chance-Risiko-Profil sollte über Szenarien ermessen werden. Im Optimalfall hält Shenoy eine Kursverdopplung für möglich, nämlich bei einem positiven Ausgang der US-Prüfung von Zöllen gemäß Section 232. Im negativen Szenario sieht er allerdings 30 Prozent Korrekturgefahr./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Equal Weight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
63,20 €		 Abst. Kursziel*:
9,18%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
64,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

09:16 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.25 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
03.11.25 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

finanzen.net Frühes Investment MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr bedeutet MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr bedeutet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays startet Wacker Chemie mit 'Equal Weight' - Ziel 69 Euro
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt am Mittag
StockXperts Wacker Chemie: Ein ganz wichtiger Kampf
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX verbucht nachmittags Gewinne
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen