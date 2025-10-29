WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,41 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege unter dem Marktkonsens, und das Unternehmen habe das entsprechende Jahresziel nach unten hin präzisiert, schrieb Geoff Haire am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Derweil habe sich die Barmittelentwicklung verbessert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Buy
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,15 €
|Abst. Kursziel*:
11,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
68,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,89%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
