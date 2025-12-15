DAX 24.136 -0,4%ESt50 5.737 -0,3%MSCI World 4.403 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.423 -0,1%Euro 1,1759 +0,1%Öl 59,51 -1,4%Gold 4.280 -0,6%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
WACKER CHEMIE Aktie

Marktkap. 3,47 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

WACKER CHEMIE Sell

10:26 Uhr
WACKER CHEMIE Sell
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
69,35 EUR 1,45 EUR 2,14%
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Tristan Lamotte liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2026 aktuell 15 Prozent unter dem Konsens. Die Risiken blieben hoch in der Chemiebranche angesichts Zollunsicherheiten und hartnäckigen Überkapazitäten, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Sell

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
69,20 €		 Abst. Kursziel*:
-14,74%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
69,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,92%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

10:26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
10:21 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
02.12.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
28.11.25 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen