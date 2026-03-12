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TAG Immobilien-Aktie: Starkes FFO-Wachstum und höhere Dividenden in Aussicht

18.03.26 07:34 Uhr
TAG Immobilien-Aktie: FFO legt zu - höhere Dividendenquote ab 2026 geplant | finanzen.net

TAG Immobilien hat im vergangenen Jahr von höheren Mieteinnahmen profitiert und sowohl die eigenen Ziele als auch die Markterwartungen übertroffen.

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Aktien
TAG Immobilien AG
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Die Aktionäre sollen eine stabile Dividende von 0,40 Euro bekommen, die Ausschüttungsquote soll im kommenden Jahr steigen. Der MDAX-Konzern bestätigte seine Ziele für das laufende Jahr.

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Im vergangenen Jahr stieg der operative Gewinn FFO I um 3 Prozent zum Vorjahr auf 181 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 177 Millionen Euro gerechnet. Der Konzern selbst hatte zuletzt 174 bis 179 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Der FFO II, der neben dem FFO I auch die Verkaufsergebnisse aus Polen und Deutschland enthält, kletterte um 4 Prozent auf 248 Millionen Euro. Die hauseigene Erwartung hatte auf 235 bis 246 Millionen Euro gelautet, die Analystenprognose auf 240 Millionen. Das Verkaufsergebnis in Polen betrug 68 Millionen Euro. TAG hat dort im Jahresverlauf 2.823 Wohnungen verkauft.

Unter dem Strich verdiente TAG 90 Millionen Euro nach 122 Millionen im Vorjahr.

Für dieses Jahr nimmt sich TAG Immobilien einen FFO I in der Bandbreite 187 bis 197 Millionen Euro vor, beim FFO II lautet die Spanne 279 bis 295 Millionen Euro. Das Verkaufsergebnis Polen soll auf 92 bis 98 Millionen Euro steigen.

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Von dem im Jahr 2026 erzielten FFO I sollen 50 Prozent als Dividende ausgeschüttet werden. Für 2025 liegt die Ausschüttungsquote bei 40 Prozent. TAG hatte die Erhöhung der Quote sowie die Ziele bereits im Oktober angekündigt.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legt die TAG Immobilien-Aktie zeitweise um 2,96 Prozent zu auf 14,26 Euro.

DJG/mgo/kla

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Bildquellen: TAG Immobilien

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