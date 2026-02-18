Zu hohe Projektkosten

thyssenkrupp nucera hat die Umsatz- und EBIT-Prognose für den Konzern und das Segment Grüner Wasserstoff für das Geschäftsjahr 2025/26 aufgrund höherer Projektkosten gesenkt.

thyssenkrupp nucera rechnet im Segment Grüner Wasserstoff nunmehr mit einem EBIT zwischen -125 und -90 Millionen Euro. Zuvor war das Unternehmen von einem EBIT zwischen -80 und -55 Millionen Euro ausgegangen. Auf Konzernebene reduziert sich die Umsatzprognose insgesamt auf 450 bis 550 Millionen Euro, nach zuvor 500 bis 600 Millionen Euro.

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Die Aktie von thyssenkrupp nucera steht im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich unter Druck und sackt auf Tradegate zeitweise um 7,94 Prozent gegenüber ihrem XETRA-Schluss ab auf 7,88 Euro.

Dow Jones Newswires