thyssenkrupp nucera-Aktie sackt ab: Umsatz- und EBIT-Prognose gekappt
thyssenkrupp nucera hat die Umsatz- und EBIT-Prognose für den Konzern und das Segment Grüner Wasserstoff für das Geschäftsjahr 2025/26 aufgrund höherer Projektkosten gesenkt.
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thyssenkrupp nucera rechnet im Segment Grüner Wasserstoff nunmehr mit einem EBIT zwischen -125 und -90 Millionen Euro. Zuvor war das Unternehmen von einem EBIT zwischen -80 und -55 Millionen Euro ausgegangen. Auf Konzernebene reduziert sich die Umsatzprognose insgesamt auf 450 bis 550 Millionen Euro, nach zuvor 500 bis 600 Millionen Euro.
Die Aktie von thyssenkrupp nucera steht im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich unter Druck und sackt auf Tradegate zeitweise um 7,94 Prozent gegenüber ihrem XETRA-Schluss ab auf 7,88 Euro.
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Bildquellen: thyssenkrupp nucera