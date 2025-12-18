DAX 24.200 +1,0%ESt50 5.742 +1,1%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 11,41 +2,0%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 75.051 +2,9%Euro 1,1709 -0,1%Öl 59,71 %Gold 4.323 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Bank of Japan erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, PUMA, Nike, FedEx im Fokus
Top News
PUMA-Aktie in Grün: Inanspruchnahme bestehender Kreditlinien reduziert PUMA-Aktie in Grün: Inanspruchnahme bestehender Kreditlinien reduziert
Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX mit leichten Verlusten erwartet Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX mit leichten Verlusten erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

thyssenkrupp nucera Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
9,01 EUR +0,04 EUR +0,45 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,07 Mrd. EUR

KGV 283,52 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN NCA000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000NCA0001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol THYKF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

thyssenkrupp nucera Hold

08:41 Uhr
thyssenkrupp nucera Hold
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
9,01 EUR 0,04 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 hätten den Prognosen entsprochen, schrieb James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem aber verfüge der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte weiterhin über eine starke Bilanz. Die größte Herausforderung bleibe aber der begrenzte Auftragseingang im Bereich grüner Wasserstoff (gH2). Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die kommenden drei Geschäftsjahre./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp nucera

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,98 €		 Abst. Kursziel*:
0,22%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,06%
Analyst Name:
James Carmichael 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

18.12.25 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
17.12.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

StockXperts thyssenkrupp nucera: Überlebenskünstler in der Branchen-Flaute thyssenkrupp nucera: Überlebenskünstler in der Branchen-Flaute
finanzen.net thyssenkrupp nucera: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
finanzen.net XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX letztendlich steigen
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX am Nachmittag freundlich
dpa-afx thyssenkrupp nucera-Aktie von 'Buy' von Deutscher Bank angetrieben
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittwochnachmittag
EQS Group EQS-News: Fiscal Year 2024/2025: thyssenkrupp nucera Performs Solidly in a Challenging Market Environment and Significantly Increases EBIT
EQS Group EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera signs contract to supply electrolysers for large-scale Chlor-Alkali project in the Middle East
EQS Group EQS-News: thyssenkrupp nucera returns to profit in 2024/2025 despite decline in sales
EQS Group EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary figures for the 2024/25 fiscal year; revenue outlook for the new 2025/26 fiscal year below market expectations
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group thyssenkrupp nucera: New BM and Improved BiTAC Generation offers Higher Performance with Easier Maintenance and Simpler Installation
EQS Group thyssenkrupp nucera Launches New 360° Lifecycle Service Portfolio for Chlor-Alkali Plants
RSS Feed
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA zu myNews hinzufügen