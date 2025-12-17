DAX24.066 ±-0,0%Est505.720 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +1,3%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.246 -0,7%Euro1,1710 -0,3%Öl60,08 +2,1%Gold4.317 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.
Stabilitätsanker

thyssenkrupp nucera-Aktie fester: Fokus auf Chlor-Alkali-Geschäft

17.12.25 12:15 Uhr
thyssenkrupp nucera-Aktie zieht an: Chlor-Alkali im Fokus | finanzen.net

Der Elektrolyse-Spezialist thyssenkrupp nucera geht von einer anhaltend robusten Entwicklung in seinem Chlor-Alkali-Geschäft aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,05 EUR 0,11 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
8,30 EUR 0,37 EUR 4,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Geschäft sei derzeit "unser Stabilitätsanker", sagte Konzernchef Werner Ponikwar am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens. Der Bereich dürfte daher den Löwenanteil zu Umsatz und Ergebnis im neuen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) beitragen.

Wer­bung

Dagegen geht der Anlagenbauer von einem weiterhin schwierigen Geschäft mit Wasserstoff aus und erwartet dort weitere Verluste, die auch die Chlor-Alkali-Sparte nicht ausgleichen dürfte. thyssenkrupp nucera hatte bereits Ende November seine Prognose für 2025/26 veröffentlicht, demzufolge der Umsatz von 845 Millionen auf 500 bis 600 Millionen Euro zurückgehen wird. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet das Unternehmen bei 0 bis minus 30 Millionen Euro, nach einem kleinen Gewinn von 2 Millionen im Vorjahr. Ponikwar sprach von einem "Übergangsjahr".

Das Neugeschäft soll wieder anziehen. Dabei hofft nucera auf Großprojekte in beiden Bereichen, ein weiterer Treiber soll das Servicegeschäft der Chlor-Alkali-Sparte sein. Die erwartete Spanne ist mit 350 bis 900 Millionen Euro allerdings recht groß. Das untere Ende der avisierten Bandbreite hält Analyst Colin Moody von der kanadischen Bank RBC allerdings für ziemlich konservativ. Im Vorjahr war das Neugeschäft wegen einer zurückhaltenden Nachfrage nach Wasserstoff um 45 Prozent auf 348 Millionen Euro eingebrochen.

Dennoch ist Konzernchef Ponikwar weiter vom Potenzial des grünen Wasserstoffs überzeugt. Um dieses zu heben, benötige der Sektor aber Investitionssicherheit und regulatorische Klarheit. In den USA etwa sorge jedoch die zunehmende Abkehr von erneuerbaren Energien für ein steigendes Investitionsrisiko.

Wer­bung

nucera hatte ebenfalls Ende November bereits vorläufige Zahlen vorgelegt, die nun bestätigt wurden. Finanziell zeigte sich das Unternehmen dabei solide. So erreichte nucera 2024/25 einen positiven Mittelzufluss, im Gegensatz zum Jahr zuvor. Das Unternehmen sei in der Lage, sich aus dem laufenden Geschäft zu finanzieren, hob Ponikwar hervor. Zudem setze der Anlagenbauer weiter auf Kostendisziplin.

So reagiert die thyssenkrupp nucera-Aktie

Die Aktie, die in wenigen Tagen aus dem Kleinwertesegment SDAX absteigen wird, kletterte am Mittwochvormittag via XETRA kurzzeitig auf den höchsten Stand seit knapp einem Monat. Der Kurs zog dabei um bis zu 5 Prozent an, bröckelte aber rasch wieder ab. Zuletzt lag der Anteilsschein noch mit 1,3 Prozent im Plus bei 8,07 Euro. Die Aktie reduzierte damit ihr Jahresminus auf rund 24 Prozent. Im Oktober hatte der Kurs mit 11,90 Euro noch den höchsten Stand seit rund eineinhalb Jahren erreicht.

/nas/tav/jha/

DORTMUND (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: thyssenkrupp nucera

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
12.12.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
10.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.12.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
10.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
09.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen