DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.153 -0,4%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW Apple 865985 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Neuerungen und Gesetze - Das ändert sich im Februar Neuerungen und Gesetze - Das ändert sich im Februar
Ausblick: Walt Disney informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Walt Disney informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: NXP Semiconductors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

01.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
190,00 EUR -3,50 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NXP Semiconductors wird sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass NXP Semiconductors im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,95 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 25 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,31 Prozent auf 3,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors noch 3,11 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,79 USD, gegenüber 9,84 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 29 Analysten durchschnittlich 12,24 Milliarden USD im Vergleich zu 12,61 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf NXP Semiconductors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NXP Semiconductors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NXP Semiconductors N.V.

DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
27.07.2018NXP Semiconductors BuyDeutsche Bank AG
03.05.2018NXP Semiconductors BuyDrexel Hamilton
DatumRatingAnalyst
15.03.2018NXP Semiconductors HoldDeutsche Bank AG
08.05.2017NXP Semiconductors NeutralInstinet
03.11.2016NXP Semiconductors NeutralMizuho
01.11.2016NXP Semiconductors Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
28.10.2016NXP Semiconductors HoldSunTrust
DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NXP Semiconductors N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen