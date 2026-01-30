Ausblick: NXP Semiconductors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NXP Semiconductors wird sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass NXP Semiconductors im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,95 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 25 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,31 Prozent auf 3,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors noch 3,11 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,79 USD, gegenüber 9,84 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 29 Analysten durchschnittlich 12,24 Milliarden USD im Vergleich zu 12,61 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net