Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

NASDAQ 100-Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 performte heute positiv.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,94 Prozent stärker bei 25.639,71 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,239 Prozent auf 25.462,06 Punkte an der Kurstafel, nach 25.401,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.428,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.655,12 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.692,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24.978,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.559,50 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Microchip Technology (+ 11,65 Prozent auf 74,87 USD), Micron Technology (+ 10,02 Prozent auf 343,43 USD), NXP Semiconductors (+ 9,86 Prozent auf 245,95 USD), Lam Research (+ 6,26 Prozent auf 206,96 USD) und Axon Enterprise (+ 6,00 Prozent auf 626,65 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Tesla (-4,14 Prozent auf 432,96 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,10 Prozent auf 157,97 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,04 Prozent auf 214,35 USD), Comcast (-2,52 Prozent auf 27,42 USD) und AppLovin (-2,48 Prozent auf 617,24 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41.386.857 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,911 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

