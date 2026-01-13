Verluste in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende

Index im Blick

Beim S&P 500 standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Der S&P 500 schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 6.940,01 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 56,057 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,229 Prozent auf 6.960,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6.944,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6.967,30 Punkte, das Tagestief hingegen 6.925,09 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,059 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 16.12.2025, den Stand von 6.800,26 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.10.2025, den Stand von 6.629,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, lag der S&P 500 bei 5.937,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6.986,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.824,31 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Super Micro Computer (+ 10,94 Prozent auf 32,64 USD), Micron Technology (+ 7,76 Prozent auf 362,75 USD), Moderna (+ 6,28 Prozent auf 41,83 USD), Quanta Services (+ 4,27 Prozent auf 466,75 USD) und PNC Financial Services Group (+ 3,79 Prozent auf 223,18 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen West Pharmaceutical Services (-7,02 Prozent auf 259,79 USD), AppLovin (-6,30 Prozent auf 568,76 USD), Albemarle (-6,18 Prozent auf 163,04 USD), State Street (-6,07 Prozent auf 128,02 USD) und Trimble Navigation (-5,96 Prozent auf 73,89 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Walmart-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 209.554.403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Lyondellbasell Industries-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

