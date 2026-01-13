DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.199 -0,2%Euro1,1600 -0,1%Öl64,11 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 BASF BASF11 Schaeffler SHA010 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!
Index im Blick

Verluste in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende

16.01.26 22:32 Uhr
Verluste in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende | finanzen.net

Beim S&P 500 standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Albemarle Corp.
142,30 EUR -8,04 EUR -5,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
500,00 EUR -16,60 EUR -3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Becton, Dickinson & Co. (BD)
179,00 EUR 1,50 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD -0,00 USD -40,00%
Charts|News|Analysen
Lyondellbasell Industries N.V.
44,83 EUR 1,33 EUR 3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
311,65 EUR 21,65 EUR 7,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Moderna Inc
35,85 EUR 0,86 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,60 EUR 0,02 EUR 0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PNC Financial Services Group Inc.
190,00 EUR 7,00 EUR 3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Quanta Services Inc.
416,60 EUR 36,00 EUR 9,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
State Street Corp.
114,82 EUR -1,74 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
27,54 EUR 2,14 EUR 8,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Trimble Navigation
63,58 EUR -4,10 EUR -6,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
103,70 EUR 0,56 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
West Pharmaceutical Services Inc.
239,50 EUR 4,70 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.940,0 PKT -4,5 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 6.940,01 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 56,057 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,229 Prozent auf 6.960,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6.944,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6.967,30 Punkte, das Tagestief hingegen 6.925,09 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,059 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 16.12.2025, den Stand von 6.800,26 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.10.2025, den Stand von 6.629,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, lag der S&P 500 bei 5.937,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6.986,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.824,31 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Super Micro Computer (+ 10,94 Prozent auf 32,64 USD), Micron Technology (+ 7,76 Prozent auf 362,75 USD), Moderna (+ 6,28 Prozent auf 41,83 USD), Quanta Services (+ 4,27 Prozent auf 466,75 USD) und PNC Financial Services Group (+ 3,79 Prozent auf 223,18 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen West Pharmaceutical Services (-7,02 Prozent auf 259,79 USD), AppLovin (-6,30 Prozent auf 568,76 USD), Albemarle (-6,18 Prozent auf 163,04 USD), State Street (-6,07 Prozent auf 128,02 USD) und Trimble Navigation (-5,96 Prozent auf 73,89 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Walmart-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 209.554.403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Lyondellbasell Industries-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Albemarle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Albemarle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Albemarle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen