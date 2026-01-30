DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.153 -0,4%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW Apple 865985 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Neuerungen und Gesetze - Das ändert sich im Februar Neuerungen und Gesetze - Das ändert sich im Februar
Ausblick: Walt Disney informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Walt Disney informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Hess Midstream LP Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

01.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hess Midstream LP Registered Shs -A-
35,47 USD -0,57 USD -1,58%
Charts|News|Analysen

Hess Midstream LP Registered A äußert sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hess Midstream LP Registered A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,715 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,680 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Hess Midstream LP Registered A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 416,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hess Midstream LP Registered A 395,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,77 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,49 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hess Midstream LP Registered A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hess Midstream LP Registered A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Hess Midstream LP Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung