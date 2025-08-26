Frühe Planungsphase

Der Elektrolysespezialist thyssenkrupp hat einen möglichen Großauftrag für ein Projekt zur Produktion von grünem Wasserstoff an Land gezogen.

Das australische Unternehmen Progressive Green Solutions (PGS) habe thyssenkrupp nucera als bevorzugten Lieferanten von Elektrolyseuren mit einer Gesamtleistung von 1,4 Gigawatt (GW) ausgewählt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Dortmund mit. Ziel sei es, jährlich 7 Millionen Tonnen "grüne" Eisenpellets zu produzieren und die Hälfte davon in 2,5 Millionen Tonnen "grünes" heißbrikettiertes Eisen (HBI) umzuwandeln.

thyssenkrupp nucera werde das Projekt, welches sich noch in einer frühen Planungsphase befinde, gemeinsam mit PGS weiterentwickeln. Die Realisierung steht dabei unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung. Relevante Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis von thyssenkrupp nucera werden aus diesem Projekt nicht vor dem Geschäftsjahr 2026/27 erwartet.

Die neue Anlage in Australien soll mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Die ersten Exporte würden für 2029 erwartet.

Die im SDAX notierte Aktie sprang am Vormittag via XETRA zwischenzeitlich um mehr als sechs Prozent nach oben, gab einen Teil der Gewinne aber wieder ab und liegt nun noch 2,50 Prozent im Plus bei 9,23 Euro.

thyssenkrupp nucera hatte zuletzt über ein schwieriges Marktumfeld für sogenannten grünen Wasserstoff und die Zurückhaltung der Kunden bei finalen Investitionsentscheidungen geklagt.

