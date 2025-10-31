DAX 24.160 +0,8%ESt50 5.693 +0,5%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.041 -3,0%Euro 1,1518 -0,2%Öl 64,75 -0,5%Gold 4.003 +0,0%
thyssenkrupp Aktie

9,09 EUR +0,01 EUR +0,11 %
STU
Marktkap. 5,65 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

Deutsche Bank AG

thyssenkrupp Hold

10:41 Uhr
thyssenkrupp Hold
thyssenkrupp AG
9,09 EUR 0,01 EUR 0,11%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals dürften Besserung gegenüber dem Vorquartal zeigen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,10 €		 Abst. Kursziel*:
9,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,06%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

22.10.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
03.10.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net Frühes Investment MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 10 Jahren bedeutet MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Montagshandels
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tritt am Montagvormittag auf der Stelle
finanzen.net Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Freitagnachmittag auf rotes Terrain
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter
Dow Jones thyssenkrupp-Aktie etwas leichter: thyssenkrupp Steel bekommt neue Chefin
Financial Times Thyssenkrupp floats submarine business as defence stocks surge
Financial Times Daniel Křetínský exits Thyssenkrupp to make way for Naveen Jindal
Financial Times Business school teaching case study: can Thyssenkrupp reinvent itself as a leaner, greener group?
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
