thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,07 Mrd. EURDiv. Rendite 4,32%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Trotz eines neunprozentigen Umsatzrückgangs habe der Industriekonzern das operative Ergebnis (Ebit) und den Free Cashflow leicht verbessert, schrieb Christian Obst in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:57 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
12,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,94 €
|Abst. Kursziel*:
39,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,55%
|
Analyst Name:
Christian Obst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp AG
|09:36
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|29.07.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09:36
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|29.07.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09:36
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|15.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|26.07.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.05.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG