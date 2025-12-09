DAX 24.052 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.149 -0,8%Euro 1,1634 +0,1%Öl 62,23 +0,2%Gold 4.197 -0,3%
thyssenkrupp Aktie

Marktkap. 5,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

Deutsche Bank AG

thyssenkrupp Hold

12:26 Uhr
thyssenkrupp Hold
thyssenkrupp AG
8,85 EUR -0,01 EUR -0,16%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Industriekonzerns für das vierte Geschäftsquartal sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Ziel für das bereinigte Ebit 2025/26 sei aber schwach. Er senkte seine Ebit-Prognosen bis zum Geschäftsjahr 2026/27./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,80 €		 Abst. Kursziel*:
13,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

12:26 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
09.12.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net Hohe Rückstellungen thyssenkrupp-Aktie unter Druck: Stahlkonzern erwartet wegen Stahl-Sanierung rote Zahlen thyssenkrupp-Aktie unter Druck: Stahlkonzern erwartet wegen Stahl-Sanierung rote Zahlen
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Vormittag zu
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start fester
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Bayer erneut fest - Thyssen und Evotec unter Druck
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag billiger
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX auf grünem Terrain
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/DAX dank Rüstung gesucht - Thyssenkrupp unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Thyssenkrupp auf 'Neutral' - Ziel 7,60 Euro
Financial Times Restructuring pushes Thyssenkrupp towards steep annual loss
Financial Times Restructuring pushes Thyssenkrupp towards steep annual loss
Financial Times Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale
Financial Times Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Financial Times Thyssenkrupp floats submarine business as defence stocks surge
Financial Times Daniel Křetínský exits Thyssenkrupp to make way for Naveen Jindal
Financial Times Business school teaching case study: can Thyssenkrupp reinvent itself as a leaner, greener group?
