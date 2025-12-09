thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 5,95 Mrd. EURDiv. Rendite 4,32%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Industriekonzerns für das vierte Geschäftsquartal sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Ziel für das bereinigte Ebit 2025/26 sei aber schwach. Er senkte seine Ebit-Prognosen bis zum Geschäftsjahr 2026/27./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Zusammenfassung: thyssenkrupp Hold
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,80 €
|Abst. Kursziel*:
13,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp AG
|12:26
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
