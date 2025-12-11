DZ BANK

thyssenkrupp Halten

17:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Geschäftsjahreszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 10 Euro belassen. Von dem Industriekonzern habe es Licht und Schatten gegeben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Operativ sei das Ergebnis solide, doch der Ausblick sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies verdeutliche, dass die Neuaufstellung noch Zeit und Kapital erfordere. Mittel- bis langfristig sei entscheidend, ob die Maßnahmen konsequent umgesetzt werden und die Kapitaldisziplin gewahrt bleibt./rob/tih/jha/

