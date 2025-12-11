DAX 24.175 -0,5%ESt50 5.719 -0,6%MSCI World 4.397 -1,1%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.110 -2,1%Bitcoin 76.714 -2,6%Euro 1,1732 -0,1%Öl 61,04 -0,8%Gold 4.277 -0,1%
thyssenkrupp Aktie

Marktkap. 5,56 Mrd. EUR

KGV 15,63
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

DZ BANK

thyssenkrupp Halten

17:11 Uhr
thyssenkrupp Halten
thyssenkrupp AG
8,92 EUR -0,15 EUR -1,67%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Geschäftsjahreszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 10 Euro belassen. Von dem Industriekonzern habe es Licht und Schatten gegeben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Operativ sei das Ergebnis solide, doch der Ausblick sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies verdeutliche, dass die Neuaufstellung noch Zeit und Kapital erfordere. Mittel- bis langfristig sei entscheidend, ob die Maßnahmen konsequent umgesetzt werden und die Kapitaldisziplin gewahrt bleibt./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

thyssenkrupp Halten

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
8,94 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
8,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

