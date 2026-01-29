DAX 24.493 +0,8%ESt50 5.929 +0,6%MSCI World 4.546 +0,0%Top 10 Crypto 10,76 -1,7%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.127 -2,2%Euro 1,1902 -0,6%Öl 70,24 -0,9%Gold 4.970 -7,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Tesla A1CX3T Infineon 623100 adidas A1EWWW Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Asiens Börsen uneins -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy im Fokus
Top News
adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein
Aktien von Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche Aktien von Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bilfinger Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bilfinger Aktien-Sparplan
122,30 EUR +0,10 EUR +0,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,54 Mrd. EUR

KGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 590900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005909006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFLBF

Deutsche Bank AG

Bilfinger SE Buy

10:31 Uhr
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Bilfinger SE
122,30 EUR 0,10 EUR 0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn rechnet mit einem soliden Ende eines starken Jahres, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Industriedienstleisters Anfang März schrieb./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Buy

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
122,10 €		 Abst. Kursziel*:
6,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
122,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,30%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

10:31 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bilfinger SE

finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagnachmittag höher
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag ohne große Veränderung
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX mit Abgaben
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren eingefahren
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Bilfinger SE zu myNews hinzufügen